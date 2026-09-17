«Яндекс» идет на территорию Microsoft Office: «Документы» теперь работают прямо на ПК

«Яндекс 360» запустил десктопное приложение «Документы» для компьютеров под управлением Windows, macOS и Linux. Оно позволяет создавать и редактировать текстовые документы и электронные таблицы непосредственно на компьютере, причем для работы не требуется постоянное подключение к интернету.

Приложение дополняет существующую веб-версию «Документов». Пользователи могут создавать, открывать, редактировать и сохранять файлы, работать со шрифтами и форматированием абзацев, а в таблицах — проводить расчеты с использованием арифметических функций. Поддерживаются популярные форматы DOCX и XLSX.

На текущем этапе программа рассчитана преимущественно на индивидуальную работу. Совместное редактирование документов и инструменты на базе искусственного интеллекта остаются доступны только в веб-версии сервиса.

В дальнейшем «Яндекс 360» планирует добавить синхронизацию десктопных «Документов» с «Яндекс Диском». Это позволит связать локальную работу с файлами с облачным хранилищем.

Приложение уже можно загрузить с сайта «Яндекс 360». Для авторизации используется «Яндекс ID». После входа пользователь может создать новый текстовый документ или таблицу либо продолжить работу с недавно открытыми файлами.

Пока десктопные «Документы» доступны в рамках личных тарифов «Яндекс 360». Позднее компания собирается выпустить версию и для корпоративных пользователей.