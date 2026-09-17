Память Samsung, но не от Samsung: корейская компания передаст производство памяти DDR5 другим компаниям

Такие модули памяти будут выпускать в Индии, Вьетнаме и на Филиппинах

Samsung Electronics намерена увеличить производство высокоскоростной памяти HBM, спрос на которую резко вырос из-за бума искусственного интеллекта. Для этого компания планирует активнее передавать выпуск модулей DDR5 сторонним производителям, освобождая собственные линии под более дорогую память.

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Речь идет о стандартных модулях DDR5, которые используются в ПК, ноутбуках и серверах. Вместо расширения собственного производства Samsung собирается увеличивать объем заказов у партнеров, а высвободившиеся мощности направить на выпуск HBM и других высокомаржинальных продуктов.

По данным южнокорейских источников, компания уже попросила подрядчиков ускорить расширение производственных линий и увеличить инвестиции в выпуск памяти.

В число партнеров Samsung входят несколько азиатских производителей. Dreamtech уже наладила массовое производство модулей DDR5 в Индии, Hanyang Digitech выпускает их во Вьетнаме, а SFA Semicon располагает производственными мощностями на Филиппинах.