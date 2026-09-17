С мобильной GeForce RTX 5090 сняли «цифровой ошейник»: потребление поднялось до 250 Вт, производительность выросла на 40%

Но есть нюанс — должна быть мощная система охлаждения

Энтузиасту удалось снять ограничение мощности мобильной Nvidia GeForce RTX 5090, за счет чего ее потребление повысилось до 250 Вт вместо стандартных 175 Вт. Необычную модификацию протестировал YouTube-канал GizmoSlipTech на игровом ноутбуке XMG Neo 16 (2025).

По словам автора эксперимента, мод создал энтузиаст PREMO с помощью инструментов искусственного интеллекта — вайб-кодинга. Программа и подробная инструкция по установке пока не опубликованы.

Снятие лимита мощности заметно повысило производительность ускорителя. В тесте 3DMark Steel Nomad RTX 5090 Laptop набрала на 41,6% больше баллов, чем при стандартном ограничении в 175 Вт.

В играх прирост оказался менее впечатляющим, но все равно значительным. Black Myth: Wukong на настройках Cinematic ускорилась на 23,33%, Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Ultra — на 23,89%, а The Witcher 3 — почти на 30%.

Удержать температуры 250-ваттной GeForce RTX 5090 удалось благодаря внешней системе жидкостного охлаждения XMG Oasis, совместимой с Neo 16.

Эксперимент показал, что мобильная GeForce RTX 5090 обладает заметным запасом производительности, но существенное повышение мощности сопряжено с высокими рисками для самого ноутбука: система питания, VRM, дроссели, силовые линии и блок питания изначально рассчитаны на определенную мощность, поэтому длительная работа RTX 5090 при 250 Вт может привести к перегреву и даже выходу компонентов из строя.