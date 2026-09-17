США запустили космическую программу с иностранной помощью для американских компаний
Первым проектом станет спутниковый интернет для сельских районов Перу стоимостью $6,5 млн, а участвовать в программе смогут страны-участницы Artemis Accords
Госсекретарь США Марко Рубио 10 сентября объявил в Лиме о запуске Space Catalyst Partnership (SCP) — новой программы Государственного департамента, которая должна расширить доступ зарубежных правительств и космических агентств к американскому гражданскому и коммерческому космическому сектору. Первый проект рассчитан на 2 года и предусматривает $6,5 млн на подключение к спутниковому интернету сельских районов юга Перу.
Участие в SCP ограничено странами, подписавшими соглашения программы Artemis. Перу присоединилась к соглашениям в 2024 году, став 41-й страной-участницей. По словам представителя Госдепартамента, особенность новой программы в том, что ведомство впервые в координированном формате собирается направлять средства иностранной помощи на проекты, одновременно создающие возможности для американской космической отрасли.
При этом общий бюджет SCP не определён. Госдепартамент собирается подбирать для отдельных проектов различные источники иностранной помощи совместно с Конгрессом. Кто именно обеспечит спутниковый интернет в Перу, пока также не объявлено. Американская сторона отдельно подчёркивает сотрудничество с NASA.
Программа запускается на фоне растущего космического присутствия Китая в Латинской Америке. В числе уже действующих проектов — китайская станция дальней космической связи в аргентинской Патагонии и спутниковые программы для Боливии и Венесуэлы. При этом участникам SCP формально не запрещено одновременно работать с китайскими поставщиками: США рассчитывают конкурировать за счёт собственных технологий и стандартов.
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