США запустили космическую программу с иностранной помощью для американских компаний

Госсекретарь США Марко Рубио 10 сентября объявил в Лиме о запуске Space Catalyst Partnership (SCP) — новой программы Государственного департамента, которая должна расширить доступ зарубежных правительств и космических агентств к американскому гражданскому и коммерческому космическому сектору. Первый проект рассчитан на 2 года и предусматривает $6,5 млн на подключение к спутниковому интернету сельских районов юга Перу.

Участие в SCP ограничено странами, подписавшими соглашения программы Artemis. Перу присоединилась к соглашениям в 2024 году, став 41-й страной-участницей. По словам представителя Госдепартамента, особенность новой программы в том, что ведомство впервые в координированном формате собирается направлять средства иностранной помощи на проекты, одновременно создающие возможности для американской космической отрасли.

Источник изображения: State Department

При этом общий бюджет SCP не определён. Госдепартамент собирается подбирать для отдельных проектов различные источники иностранной помощи совместно с Конгрессом. Кто именно обеспечит спутниковый интернет в Перу, пока также не объявлено. Американская сторона отдельно подчёркивает сотрудничество с NASA.

Программа запускается на фоне растущего космического присутствия Китая в Латинской Америке. В числе уже действующих проектов — китайская станция дальней космической связи в аргентинской Патагонии и спутниковые программы для Боливии и Венесуэлы. При этом участникам SCP формально не запрещено одновременно работать с китайскими поставщиками: США рассчитывают конкурировать за счёт собственных технологий и стандартов.