В Великобритании создают свою альтернативу спутниковому интернету Starlink — мобильный интернет будут раздавать из стратосферы

И для этого рассматриваются самые разные концепции

Великобритания решила развивать альтернативу спутниковым системам связи вроде Starlink, но в этот раз ставка сделана на высотные беспилотники, способные неделями находиться в стратосфере. Британское агентство перспективных исследований и изобретений ARIA выделило $94 млн на программу Enduring Atmospheric Platforms, в которую вошли 18 проектов.

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Речь идет о высотных псевдоспутниках HAPS — летательных аппаратах, работающих на высоте около 19 км. Они должны выполнять часть функций телекоммуникационных спутников, обеспечивая интернетом и мобильной связью большие территории без вывода тысяч аппаратов на орбиту.

Программа рассчитана на три с половиной года. Одной из главных целей является создание платформы, способной нести телекоммуникационное оборудование мощностью 300 Вт и непрерывно удерживаться в заданном районе не менее недели.

Все разработки разделены на три этапа: создание ключевых технологий, интеграция и испытания готовых систем, а затем — практическое развертывание. Предполагается, что такие платформы смогут обеспечивать связью регионы Великобритании и других стран, где наземная инфраструктура отсутствует или развита недостаточно.

Стартап Menapia предлагает проект Carousel — сеть беспилотников, способных работать на высоте до примерно 19 км. По замыслу разработчиков, такая группировка потенциально сможет покрыть связью всю территорию Великобритании.

Компания VFP Aerospace развивает другую концепцию. Вместо сверхдолгой автономности каждого аппарата она предлагает использовать постоянно сменяющие друг друга беспилотники: пока один возвращается на зарядку и обслуживание, его место автоматически занимает другой. Предполагаемая стоимость одного такого дрона составляет около $67 тыс.

Часть проектов посвящена беспроводной передаче энергии. Scalable Laser разрабатывает систему питания с помощью мощных лазерных диодов и фотоэлектрических приемников на борту, а Space Solar Engineering исследует передачу энергии радиочастотным, в том числе микроволновым, излучением.

Самую необычную идею предложил Университет Бата. Исследователи хотят использовать атмосферные гравитационные волны, возникающие из-за погодных процессов и рельефа местности, чтобы увеличить продолжительность полета высотных аппаратов.

ARIA рассматривает самые разные конструкции — от самолетов на солнечных батареях до экспериментальных аппаратов с вращающимися крыльями вместо традиционных пропеллеров. В перспективе такие системы могут превратиться в настоящие «вышки связи в небе», обеспечивая связь над огромными территориями без спутниковых группировок.