Скирмионные синапсы заработали при комнатной температуре: ИИ сможет потреблять в разы меньше энергии

Международная группа исследователей продемонстрировала искусственный синапс на основе магнитных скирмионов, работающий при комнатной температуре. В отличие от предыдущих попыток, где приходилось создавать или уничтожать отдельные скирмионы — процесс вероятностный и плохо предсказуемый, — новая схема опирается на коллективное превращение целой решётки. Результат: линейный, воспроизводимый электрический отклик, который можно использовать как синаптический вес в нейроморфных чипах.

Скирмионы — это вихреобразные структуры из магнитных моментов диаметром в десятки нанометров. Они чрезвычайно стабильны, энергонезависимы и реагируют на внешние электрические и магнитные поля, из-за чего их давно рассматривают как кандидатов для памяти и вычислений нового типа. Проблема упиралась в стохастичность: рождение и аннигиляция одиночного скирмиона — процесс, который сложно контролировать с точностью, необходимой для надёжного синапса.

Авторы работы, опубликованной в Advanced Materials, взяли двумерный ван-дер-ваальсов ферромагнетик Fe₃GaTe₂ и заставили скирмионную решётку в нём коллективно превращаться в полосовые магнитные домены. Такое превращение затрагивает всю популяцию магнитных текстур одновременно и идёт детерминированно — результат перестаёт зависеть от случайного поведения отдельных вихрей.

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Превращение порождает линейное изменение аномального холловского сопротивления материала. Этот электрический сигнал напрямую используют как «вес» искусственного синапса. Меняя длительность подаваемых электрических импульсов, можно настраивать этот вес, создавая множество информационных состояний и реализуя операции умножения с накоплением — математическую основу современных нейросетей.

Принципиально важно, что эффект работает при комнатной температуре. Большинство перспективных квантовых и магнитных явлений требуют криогенного охлаждения, что ставило крест на их практическом внедрении. Здесь этого барьера нет.

Энергопотребление синапса при масштабировании до реальных размеров устройств оценивается примерно в 0,66 пикоджоуля на операцию — это сопоставимо с ведущими мемристивными технологиями, такими как память RRAM и память на фазовых переходах (PCM).

Чтобы проверить работоспособность подхода в реальных вычислительных задачах, исследователи встроили измеренные характеристики устройства в квантованную нейросеть. При распознавании рукописных цифр сеть показала точность около 96,1%.

«Поразительная эффективность человеческого мозга продолжает вдохновлять нас на переосмысление того, как компьютеры хранят и обрабатывают информацию, — пояснил доктор Элтон Сантос (Elton Santos) из Школы физики и астрономии Эдинбургского университета, один из ведущих авторов разработки. — Вместо того чтобы манипулировать скирмионами поодиночке, мы используем их коллективное поведение. Это даёт гораздо более детерминированный и воспроизводимый контроль над информацией, сохраняя преимущества этих поразительно малых топологических магнитных структур».