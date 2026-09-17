Классический «автомат» и простой атмосферный мотор. В Белоруссии стартовали продажи самого доступного кроссовера Belgee X50 — 54,9 тыс. BYN (1,5 млн рублей)

С гарантией 4 года и обогревом рулевого колеса и передних сидений

В Белоруссии начались продажи обновленного компактного кроссовера Belgee X50. Автомобиль представлен в единственной комплектации Standard, стоимость начинается от 54,9 тыс. BYN (с учетом скидки по программе «Лояльный трейд-ин»). В пересчете на российские рубли получается примерно 1,5 млн.

Ключевые новшества — под капотом. Автомобиль получил обычный 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. в сочетании с классическим 6-ступенчатым «автоматом». По сути, впервые Belgee X50 получил реальный «автомат», а не тот «автомат», который в реальности является «роботом». Агрегатная связка заимствована у бюджетного седана Belgee S50. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 км.

В оснащение вошли 16-дюймовые легкосплавные диски, дисковые тормоза спереди и сзади, салон с отделкой экокожей, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, системы ABS и EBD, помощи при торможении, подъеме и спуске, а также круиз-контроль, датчики парковки сзади, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз и система Auto Hold, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя лобового стекла.

В Белоруссии гарантия на кроссовер составляет четыре года или 100 тыс. км пробега. Для покупки также предлагается кредитование сроком до 10 лет со ставкой от 0,01% и первоначальным взносом от 25%.