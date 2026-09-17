SoftBank привлёк $11,87 млрд кредита для инвестиций в OpenAI

Двухлетний кредит оказался почти на $2 млрд больше первоначальной цели SoftBank и привлёк около 20 банков

SoftBank Group привлёк $11,87 млрд по двухлетней кредитной линии для финансирования своих инвестиций в OpenAI. Как сообщает Bloomberg, соглашение было заключено на прошлой неделе, а объём привлечённых средств превысил первоначальную цель SoftBank в $10 млрд.

В финансировании приняли участие около 20 банков. При этом Bloomberg не раскрывает их названия, процентную ставку и другие подробности условий кредита. Отдельно о сделке сообщили Seeking Alpha и GuruFocus, также указав сумму $11,87 млрд и срок в 2 года.

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Привлечение кредита происходит на фоне масштабных обязательств SoftBank перед OpenAI. По данным GuruFocus, объём вложений японской группы в компанию приближался к $65 млрд. На этом фоне внимание инвесторов сосредоточено не только на размере самой инвестиции, но и на способах её финансирования: в понедельник акции SoftBank снизились почти на 13%.