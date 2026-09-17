Первые российские сети 5G почти не дадут прироста скорости — это признали в МТС

Пользователи не почувствуют заметного увеличения скорости после первоначального запуска 5G в России, признали в МТС в комментарии ТАСС.

Оператор объяснил, что на первом этапе технология разворачивается на уже используемых частотах LTE в рамках технологической нейтральности. Поэтому смартфоны будут показывать значок 5G, однако существенного скачка скорости ждать не стоит.

Абоненты увидят значок 5G на смартфонах, но большого прироста скорости не почувствуют. На втором этапе, с 2027 года, операторы будут запускать скоростной гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. МТС

В Т2, в свою очередь, заявили, что не обещали клиентам «сверхскоростей», зафиксированных в лабораторных испытаниях. Компания говорила об ускорении до 800 Мбит/с и считает такой показатель достижимым. По данным оператора, в отдельных случаях это в четыре-пять раз выше возможностей нынешних технологий.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Это дает значимый прирост в сравнении с текущими технологиями, иногда в четыре-пять раз больше. Конечно, владельцы устройств с поддержкой 5G не могли не заметить качественное изменение в клиентском опыте. Т2

«Мегафон» сообщил ТАСС, что продолжает развитие 5G с учётом технической готовности инфраструктуры, совместимости устройств и потребностей пользователей. «Билайн» от комментариев отказался. В МТС также напомнили о собственной гигабитной сети 5G, которая уже работает в пяти городах: заявленная пиковая скорость там достигает 1,5 Гбит/с.

Ранее сообщалось, что МТС получил возможность развернуть 5G в диапазоне 4,9 ГГц благодаря временному разрешению Минцифры.

11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.