На орбиту вывели спутники SpaceTY для дистанционного зондирования Земли

Китайская компания ExPace Technology успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SpaceTY-51 и SpaceTY-52. Запуск состоялся 17 сентября в 10:40 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для вывода аппаратов использовали ракету Kuaizhou-11, разработанную в структуре Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Kuaizhou-11 представляет собой четырёхступенчатую твердотопливную ракету. Её длина достигает 25 м, стартовая тяга составляет 1,25 тыс. кН. Носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 1,5 т полезной нагрузки, а при запуске на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км — до 1 т. Для Kuaizhou-11 это уже седьмая миссия с момента начала эксплуатации и третья в 2026 году.

Источник изображения: ТАСС // VCG via Reuters Connect

Новый запуск стал частью масштабной китайской космической программы. Страна одновременно развивает спутниковые системы для метеорологии, связи и навигации, технологии лунных исследований, а также проекты по изучению астероидов и Марса. На околоземной орбите продолжает работать китайская космическая станция, в том числе в рамках международного сотрудничества. В 2025 году Китай выполнил рекордные для страны 92 космических запуска.