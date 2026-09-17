В Китае начали продавать «НЛО» за $120 000 — аппарат летает, садится на воду и вмещает двух человек

Электрический аппарат с прозрачной кабиной рассчитан на короткие полёты и уже получил разрешение на эксплуатацию

В китайском городе Иу начали продавать необычный электрический летательный аппарат, внешне напоминающий НЛО.

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Машина получила дискообразный корпус, полностью прозрачную сферическую кабину и рассчитана максимум на двух человек. В конструкции используются углепластик и авиационный алюминий, а винты спрятаны внутри защитных каналов.

Аппарат способен вертикально взлетать и садиться без взлётной полосы, причём система позволяет выполнять посадку как на сушу, так и на воду. Производитель также заявляет наличие автопилота и устойчивость к ветру скоростью до 5 баллов. Максимальная высота полёта составляет около 30 м, а продолжительность — до 15 минут. Цена необычного аппарата достигает 800 тыс. юаней.

Летательный аппарат уже получил специальное разрешение на выполнение полётов от Управления гражданской авиации Китая. При этом использовать его предполагается прежде всего для низковысотных туристических маршрутов и показательных выступлений, а не для дальних перелетов.

Интерес к машине оказался высоким: ранее производитель получил заказ более чем на 120 млн юаней, причём один клиент приобрёл свыше 100 аппаратов.