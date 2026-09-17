Нейронный рендеринг позволит геймерам самим создавать себе ремастеры старых игр прямо на лету. Представлен проект Uncanny

Нейронный рендеринг, как показали моды на основе DLSS 5, позволяет очень сильно преобразить как новые игры, так и старые. Разработчик под псевдонимом coye2 взял за основу эту технологию и разрабатывает движок Uncanny для автоматического создания ремастеров старых игр.

Можно ли это называть по итогу ремастерами, вопрос открытый, но движок позволяет в режиме реального времени сделать графику игры более современной просто на каждом конкретном ПК пользователя, то есть не ждать, пока ремастер выпустят какие-то разработчики.

Я разрабатываю проект по ремастерингу в реальном времени с использованием нейронной сети под названием UNCANNY. Идея заключается в создании единой среды выполнения, которую можно интегрировать в ПК-игры и эмуляторы, и которая будет обрабатывать весь процесс ремастеринга в реальном времени, вместо необходимости создания отдельных модификаций для каждой игры. Сейчас проект работает на PCSX2, а также на современных ПК-играх. Он имеет собственный конвейер реконструкции с режимами 1/1,5/2/2,5/3 прохода, защиту от движения и двоения изображения, интеграцию нейронного рендеринга DLSS и экспериментальную систему REVENANT, над которой я работаю для реконструкции ресурсов. Многопроходная система также не просто многократно повторяет один и тот же полный проход DLSS. Первый проход выполняет большую часть работы, а последующие дорабатывают и уточняют то, что ещё нуждается в улучшении. Это всё ещё ранняя альфа-версия, и я много над чем работаю, особенно над совместимостью со старыми версиями DirectX и обеспечением стабильной работы нейронной части во всех приложениях. Наконец-то я выпустил первую публичную сборку, и мне нужны люди с разными видеокартами, играми и эмуляторами, чтобы протестировать её и сказать, что ломается

Скриншоты, которые приводит в пример сам автор, не поражают воображение, а в некоторых случаях кажется, будто разница только в насыщенности и контрастности изображения. В других же примерах хорошо видно, что как минимум некоторые детали картинки меняются достаточно существенно. Как минимум на уровне многих классических ремастеров, которые выпускают игровые студии.