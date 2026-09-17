Запас хода 500 км и новая батарея Blade Battery при цене 11 150 долларов. Представлен новый BYD Atto 2

Кроссовер получил новую батарею на 51,13 кВт•ч, все пять комплектаций теперь оснащаются 70-киловатным электромотором

BYD представила в Китае обновлённый Yuan UP Feichi Edition 2027 модельного года, который на зарубежных рынках известен как Atto 2.

Главным изменением стала новая версия с запасом хода до 501 км по CLTC. Цены на автомобиль в Китае начинаются примерно с $11 150. При этом все пять комплектаций теперь получили единый передний электромотор мощностью 70 кВт и крутящим моментом 180 Н·м. Ранее для Yuan UP предлагался также 130-киловатный агрегат.

Новая батарея Blade Battery от FinDreams Battery имеет ёмкость 51,13 кВт•ч и обеспечивает до 501 км по CLTC, что примерно соответствует 370 км по WLTC. Также доступны варианты на 301 и 401 км с батареями на 32 и 45,12 кВт•ч соответственно. Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить заряд с 30% до 80% за 30 минут. В основе модели по-прежнему используется платформа BYD e-Platform 3.0 с интеграцией Cell-to-Body.

Размеры кроссовера составляют 4310 × 1830 × 1675 мм при колёсной базе 2620 мм. В салоне появились новый двухспицевый руль, вентиляция и обогрев передних сидений, панорамная крыша с электрошторкой и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Мультимедийная система DiLink 100 работает с 12,8-дюймовым поворотным экраном и 8,8-дюймовой приборной панелью. В старших версиях доступен комплекс DiPilot C с функциями навигации с автопилотом на трассе и автоматической парковки.