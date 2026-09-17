Связка видеокарты GeForce и SteamOS станет реальностью уже скоро. Valve рассказала о продвижении работ в этом направлении

Похоже, времена, когда SteamOS нормально будет работать с видеокартами Nvidia, уже не за горами. Valve сообщила, что процесс идёт, и сейчас уже драйверы можно включить непосредственно в основном репозитории SteamOS для разработчиков , что позволяет запускать некоторые поколения видеокарт GeForce в этой операционной системе.

Это не означает, что всё уже отлично работает, однако процесс движется. К тому же Valve подтвердила, что она тесно сотрудничает с Nvidia по этому вопросу.

Напомним, сейчас SteamOS и в целом ей подобные системы на Linux в играх нормально работают только с видеокартами AMD.