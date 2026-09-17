Чип Huawei Ascend 960 создали с опережением графика, он вдвое быстрее предшественника

Чипы Ascend 970 и 980 последуют в 2028 и 2029 годах

Huawei заявила, что серия чипов Ascend 960 дебютирует с удвоенной производительностью по сравнению со своим предшественником. Новые полупроводники с поддержкой искусственного интеллекта поступят в коммерческую продажу в начале следующего года.

Ван Тао, председатель совета директоров Huawei, заявил, что Huawei разработала серию чипов нового поколения с искусственным интеллектом значительно раньше запланированного срока. Компания выпустит чипы Ascend 960 на три квартала раньше, чем предполагалось, достигнув нового рубежа в скорости производства.

Кроме того, Ван заявил, что серия чипов Ascend 960 будет обладать вдвое большей вычислительной производительностью по сравнению со своими предшественниками, а также значительно увеличит пропускную способность, объем памяти и пропускную способность межсоединений — благодаря закону масштабирования Тау .

Ван отметил: «Разработка нашего чипа Ascend 960 опережает ожидания, его производительность удвоилась. Мы перенесли запланированный запуск на три квартала раньше, и он будет готов в первом квартале 2027 года».

Закон масштабирования Тау, впервые представленный в мае этого года, стал значительным прорывом в мире полупроводников. В отличие от закона Мура, этот новый принцип поможет Huawei достичь производительности транзисторов по 1,4-нм техпроцессу к 2031 году без использования передовых литографических инструментов.

В заключение, Дэвид Ван заявил, что чипы Ascend продолжат ежегодный цикл обновления, начиная с этого года. В 2028 и 2029 годах технологический гигант последовательно представит серии чипсетов Ascend 970 и 980 для искусственного интеллекта.

Председатель наблюдательного совета Huawei Го Пин заявил, что компания сокращает разрыв за счет инноваций в архитектуре чипов. Он привел в пример Apple и отметил: «Вначале Apple не была лидером в производстве процессоров, но благодаря переработке архитектуры и оптимизации программного обеспечения компания обеспечила исключительный пользовательский опыт».

Кроме того, Huawei представила на конференции Connect 2026 вычислительный кластер Ascend 960 SuperPoD, который объединяет 15 488 фирменных ИИ-чипов Ascend.