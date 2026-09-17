Представлен гигантский кластер Huawei Ascend 960 SuperPoD: 15 488 чипов, 220 стоек и площадь около 2200 м²

Компания представила новые технологии оптических соединений и рассчитывает масштабировать ИИ-инфраструктуру до системы на 256 000 узлов

Huawei представила на конференции Connect 2026 вычислительный кластер Ascend 960 SuperPoD, который объединяет 15 488 фирменных ИИ-чипов Ascend. Для сравнения, нынешний Atlas 950 SuperPoD использует 8192 чипа Ascend, тогда как Ascend 960 SuperPoD увеличивает это количество почти вдвое.

Система занимает 220 стоек и площадь около 2200 м². В Huawei рассматривают SuperPoD как единую вычислительную машину для задач искусственного интеллекта, а не просто набор отдельных серверов.

Источник изображения: huaweicentral // Huawei Blog

Одновременно компания показала технологию UnifiedBus 2.0 и систему оптических соединений Hi-ONE. Они позволяют объединять до 4000 процессоров в одном SuperPoD и обеспечивать высокоскоростной обмен данными.

Ещё одной новинкой стали Near-Packaged Optics (NPO) — архитектура размещения оптических компонентов рядом с вычислительными чипами, которая должна увеличить скорость соединений и снизить энергопотребление. Huawei планирует начать массовое производство NPO с интегрированным источником света.