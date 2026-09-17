Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами в деле: как снимает Oppo Find X10 Pro Max

Oppo показала примеры снимков с Find X10 Pro Max и обычного Find X10 Pro

Oppo показала, как снимает Find X10 Pro Max — топовая модель серии Find X10 получила сразу три камеры с разрешением 200 Мп. Также опубликованы примеры работы камеры обычного Find X10 Pro, у которого две камеры по 200 Мп.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Компания опубликовала примеры фотографий, сделанных на смартфон, до официальной премьеры серии, которая состоится 22 сентября.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

В состав новой системы обработки изображений вошли камера Lumo, объектив Danxia второго поколения и обновлённая вспышка. Основной 200-мегапиксельный сенсор Hasselblad с технологией DeepPix рассчитан на съёмку сцен с широким динамическим диапазоном, включая контровое освещение и ночные кадры. 200-мегапиксельная сверхширокоугольная камера получила возможность использовать весь диапазон фокусных расстояний при видеозаписи.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Find X10 Pro Max также станет первым смартфоном с поддержкой записи видео 8K Log на полном диапазоне фокусных расстояний, заявляет Oppo.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Флагман поддерживает режим OpenGate и профессиональное приложение Blackmagic Camera, расширяющее возможности ручной настройки видеосъёмки.