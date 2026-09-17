Команда SpaceX, создавшая систему посадки Falcon 9, получила первую в истории премию Нила Армстронга

Команда SpaceX, разработавшая и отработавшая технологию посадки первых ступеней Falcon 9, получила первую в истории премию Нила Армстронга.

Лауреатов объявили ещё в апреле, однако награду им вручили только 15 сентября на церемонии в Cosmos Club в Вашингтоне. Международную премию учредил Университет Пердью, выпускником которого был Нил Армстронг.

Источник изображения: space // SpaceX

Награда присуждена за создание технологии, позволившей многократно возвращать первые ступени ракет Falcon 9 и использовать их повторно. В Университете Пердью отметили вклад команды в развитие ракетной техники и изменение экономической модели космических запусков. По словам декана инженерного колледжа Марка Лундстрома, достижения команды Falcon 9 продолжают традицию Армстронга, основанную на инженерных разработках, командной работе и готовности браться за ранее не реализованные задачи.

Премия названа в честь первого человека, ступившего на поверхность Луны, и вручена впервые. В Пердью также называют университет «колыбелью астронавтов»: 30 его выпускников либо уже побывали в космосе, либо были отобраны в качестве кандидатов в астронавты NASA.