«Священный Грааль ракетостроения»: погоню за плавающим Starship показали в новом короткометражном фильме

SpaceX выпустила новый фильм документального цикла о Starship, который компания называет «Священным Граалем ракетостроения» (The Holy Grail of Rocketry).

Почти получасовая лента связывает первые рискованные эксперименты компании с нынешней гонкой за полной и быстрой многоразовостью. В ролике показаны архивы раннего Falcon 9: ночные посадки, центр управления и те годы, когда повторный полёт ступени ещё казался фантастикой.

Затем события переносятся в открытый океан, где инженеры SpaceX ведут операцию по спасению плавающего прототипа Starship (Ship 40) после посадки в Индийском океане.

Отдельный блок посвящён теплозащите. Показано производство плитки на объекте, который внутри компании называют «пекарней», и испытания щита, которому предстоит выдержать вход в атмосферу на скорости около Маха 25.

Главный тезис SpaceX звучит прямо: полностью многоразовая ракета, которую можно быстро готовить к новому старту, изменит саму экономику космоса. Это большое не запуски «одноразовой» машины, а транспорт, который летает снова и снова.

Напомним, две плитки, извлеченные с корабля Ship 40, планируется повторно использовать на корабле Ship 41, что станет первым случаем повторного использования плиток на Starship.