В России сильно вырос спрос на электромобили и гибриды, но проблема с зарядными станциями пока не решена

Спрос на электромобили и гибридные автомобили в России в июле вырос почти на 40%. Однако основная часть прироста пришлась именно на гибриды, рассказала гендиректор «Авто.ру» Ксения Зарецкая в интервью «Ъ». По её словам, интерес к машинам на альтернативных силовых установках действительно увеличивается, но полноценному распространению электромобилей мешает инфраструктура.

Для электромобилей в России фактически существует проблема с зарядными станциями. Как отметила Зарецкая, страна отличается большими расстояниями, а сеть быстрой зарядки пока недостаточно развита. В частности, на трассе между Москвой и Петербургом, по её словам, насчитывается около пяти зарядных станций, из-за чего в часы пик ожидание свободного места может занимать до двух часов.

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При этом условия для электромобилей заметно различаются в зависимости от региона. В Краснодаре они получили популярность благодаря тёплой зиме и большому количеству частного сектора, где машину можно заряжать во дворе.

В Москве ситуация сложнее из-за высокой плотности застройки и нехватки зарядок для жителей многоквартирных домов. На этом фоне молодые водители всё чаще выбирают гибриды, которые сочетают экономию топлива с высоким уровнем цифровизации.