Джеймс Кэмерон купил компанию Outsyders — ИИ поможет создавать 3D-фильмы быстрее и дешевле

Компания Lightstorm Vision, принадлежащая Джеймсу Кэмерону, приобрела Outsyders — разработчика технологий 3D-постобработки с использованием искусственного интеллекта.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Outsyders станет частью Lightstorm Vision, а объединённая команда займётся созданием полного цикла производства и постобработки 3D-контента.

Outsyders основали в 2024 году Пол Беккер, Джаред Сэндрю и Крис Харви. Компания работала над проектами «Голубые ангелы», «Лило и Стич» и «Моана», а также сотрудничала с Кэмероном при создании концертного фильма Paramount Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D).

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По словам Кэмерона, технологии и ИИ-инструменты Outsyders позволяют объединить конвертацию готового изображения с нативной стереосъёмкой.

Lightstorm Vision рассчитывает за счёт сделки сократить время, стоимость и сложность производства 3D-контента. Отдельным направлением станет перевод существующих фильмов и сериалов из библиотек студий в 3D для просмотра на VR-устройствах, включая Meta* Quest.

Ранее в 2026 году Lightstorm Vision уже приобрела компанию Stereotec, специализирующуюся на 3D-камерах.