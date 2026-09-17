GaN-зарядка в небольшом корпусе с четырьмя портами, 140 Вт и экраном — представлена Colorful iGame Armor G114

iGame G114 показывает мощность и распределение энергии в реальном времени и поддерживает основные стандарты быстрой зарядки

Colorful представила зарядное устройство iGame Armor G114 мощностью 140 Вт. Новинка оснащена складной вилкой и четырьмя портами — тремя USB-C и одним USB Type-A. Поддерживаются протоколы USB PD, PPS, SCP/FCP и Quick Charge. Продажи в Китае начнутся 22 сентября, цена составит 199 юаней.

Источник изображения: ithome // Colorful

Главной особенностью устройства стал встроенный экран на верхней панели. Он отображает общую выходную мощность, распределение энергии между подключёнными устройствами и текущую температуру.

В основе зарядки используются силовые компоненты на базе нитрида галлия (GaN), а конструкция получила силиконовую герметизацию. Система контролирует температуру с частотой 20 измерений в секунду и динамически регулирует параметры работы.

Для безопасности предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения и помех. Colorful также провела испытания iGame G114 на ток утечки и электромагнитную совместимость.

Одновременно компания представила плетёный кабель iGame Sigil с поддержкой зарядки до 240 Вт: версия длиной 1 м стоит 20 юаней, а 2-метровая — 30 юаней.