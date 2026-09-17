У ColorOS уже более 770 млн активных пользователей. ColorOS 17 выйдет на Oppo, OnePlus и Realme

На презентации ColorOS Тан Кай, президент подразделения разработки программного обеспечения Oppo, объявил, что число активных пользователей ColorOS по всему миру превысило 770 миллионов, охватив более 90 стран и регионов.

Тан Кай также объявил, что Oppo, OnePlus и Realme вскоре начнут получать обновление до ColorOS 17, которая обеспечивает бесперебойную связь между разные устройствами, непрерывную работу и прямой доступ к сервисам для всех типов устройств, от смартфонов до универсальных смарт-устройств.

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Президент OnePlus China Ли Цзе сегодня объявил, что OnePlus 16 станет первым устройством, работающим под управлением ColorOS 17.

ColorOS — это официальная операционная система от компании Oppo, созданная на базе Android. Её первая версия вышла в 2013 году, предложив пользователям яркий дизайн и поддержку жестового управления. Главной вехой в истории системы стал 2020 год, когда вышла ColorOS 11. Oppo синхронизировала нумерацию с версиями Android и сделала упор на глубокую кастомизацию интерфейса. В 2021 году произошло слияние исходного кода ColorOS и OxygenOS (от OnePlus).