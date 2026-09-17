OnePlus 16 с АКБ 9000 мА•ч станет первым смартфоном, в котором 165 Гц работают во всех загружаемых приложениях и в меню

А также первым с ColorOS 17

Президент OnePlus China Ли Цзе сегодня объявил, что OnePlus 16 станет первым устройством, работающим под управлением ColorOS 17, а также первым, достигшим «глобальной сверхвысокой частоты обновления 165 Гц».

Digital Chat Station раскрыл интерфейс настроек сверхвысокой частоты обновления экрана OnePlus 16 (165 Гц), которую можно включить непосредственно в системных настройках.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Новый телефон оснащен люминесцентным материалом Oriental Screen X4 и схемотехникой, которые претерпели значительные улучшения, поддерживая сверхвысокую частоту обновления на аппаратном уровне. Тестирование в реальных условиях показало, что высокая частота обновления может работать не только с системными приложениями, но и с любыми загружаемыми приложениями.

Компания Oppo ранее официально объявила о плане обновления и адаптации ColorOS 17, который начнет распространяться с 8 октября и первоначально охватит серии Oppo Find N6 , Oppo Find X9, OnePlus 15 /15T и Realme GT8 Pro. Кроме того, первыми устройствами, получившими ColorOS 17, станут серия Oppo Find X10, OnePlus 16 и Oppo Watch S2 .

Кроме того, OnePlus 16 получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА•ч — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Такая батарея уже используется в китайском OnePlus Turbo 6 и индийском OnePlus Nord 6, но для номерной флагманской серии OnePlus это станет рекордом.