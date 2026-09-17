Россия строит новый завод по производству микросхем. Закупать оборудование могут в Китае или Европе

Научно-производственное предприятие НПП «Гамма» при Министерстве промышленности и торговли России недавно объявило о проведении открытого тендера на поставку оборудования для своих сборочно-испытательных цехов микроэлектроники по стартовой цене 732,1 млн рублей.

Данная закупка охватывает 10 единиц высокотехнологичного оборудования, практически полностью покрывающего цикл микроэлектронной сборки и тестирования. Самым дорогим элементом является электронная система сканирования стоимостью 175 миллионов рублей, используемая для контроля качества на различных этапах производства.

Кроме того, упоминается система послойного наплавления, стоимостью 120 миллионов рублей, которая по сути представляет собой высокоточный 3D-принтер.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В список также входят прецизионное оборудование для обработки материалов, машины для склеивания микросхем, машины для микропроводного склеивания, ультразвуковые сканеры микродефектов, системы генерации низкотемпературной плазмы и радиоизмерительные приборы для контроля готовой продукции.

Как пишет mydrivers, хотя заказчик является ведомством при Министерстве промышленности и торговли России, данная закупка явно ориентирована на иностранное оборудование.

Документы показывают, что согласно постановлению правительства России № 1875 от 23 декабря 2024 года заказчик заявил, что в российском каталоге промышленной продукции нет товаров, отвечающих его потребностям. Следовательно, целью закупки является оборудование, произведенное в Китае или Европе.