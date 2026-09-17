Новый фильм Resident Evil оказался хитом и одной из лучших адаптаций видеоигр в истории — 97% на Rotten Tomatoes

Новый фильм Resident Evil уже установил рекорд среди экранизаций видеоигр.

После снятия эмбарго на публикацию рецензий фильм получил 97% положительных отзывов на Rotten Tomatoes на основе 89 рецензий. Премьера картины в США запланирована на 18 сентября. На Metacritic лента также получила высокую оценку — 79 баллов.

Новый фильм станет перезапуском кинофраншизы и основан на серии видеоигр Resident Evil. Сценаристом и режиссёром выступил Зак Креггер, известный по фильму «Оружие» (Weapons, 2025).

Кинематографическая вселенная Resident Evil (в русскоязычном прокате — «Обитель зла») делится на три основные категории: оригинальная гексалогия с Миллой Йовович, современные перезапуски и официальные анимационные CG-фильмы, которые, в отличие от игрового кино, входят в канон оригинальных видеоигр.