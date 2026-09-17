Ванночка для ног Xiaomi с «эффектом тропического дождя» и массажем Mijia Sterilizing Foot Bath 2 уже доступна в Китае

Xiaomi открыла предварительные заказы на Mijia Sterilizing Foot Bath 2 — новую ванночку для ног с функцией стерилизации и массажа. Рекомендованная цена устройства составляет 499 юаней, стартовая — 419 юаней, а фактическая цена на этапе предпродажи заявлена на уровне 409 юаней. Официальные продажи начнутся 22 сентября в 10:00. Дополнительный набор для мытья ног стоит 59 юаней.

Внутри используется запатентованная система УФ-стерилизации трубок: ультрафиолетовый элемент размещён внутри водяных каналов и, по заявлению Xiaomi, обеспечивает степень стерилизации 99,9%, не создавая риска прямого воздействия УФ-излучения. Для массажа предусмотрены три зоны с роликовым разминанием, поддержкой свода стопы и постукиванием по пяткам. В комплект также входит мягкая массажная подушечка из TPE.

Одной из особенностей Mijia Sterilizing Foot Bath 2 стала выдвижная система распыления, создающая эффект «дождевой завесы». Центробежный насос подаёт воду к форсункам, а высоту потока можно менять в трёх положениях.

Эффект «дождевой завесы» (или «эффект тропического дождя») в гидромассажных ванночках для ног — это функция, при которой вода подается сверху на подъем стопы и щиколотки в виде мягких струй или капель, имитируя обильный дождь. В отличие от классического гидромассажа, который воздействует только на подошву снизу, эта технология обеспечивает круговое расслабление и согревание всей стопы.

Высота резервуара увеличена до 382 мм, что позволяет использовать воду глубиной до уровня икр. Мощность устройства составляет 950 Вт, температура регулируется от 35 до 48 °C с шагом 1 °C, а таймер рассчитан на 5–60 минут. Предусмотрены семь уровней защиты, колёса для перемещения, скрытая ручка и съёмный моющийся фильтр.