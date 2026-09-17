Представлен очиститель воздуха Xiaomi Mijia Air Purifier 6C: площадь до 68 м² и производительность 603 м³/ч

Xiaomi начала предварительные продажи Mijia Air Purifier 6C в Китае. Очиститель рассчитан на помещения площадью до 68 м², обеспечивает производительность 603 м³/ч. При этом основание устройства занимает около 0,063 м² — примерно как лист бумаги А4.

Главной особенностью модели стала шестиступенчатая система очистки. Она включает предварительный, антибактериальный и высокоплотный фильтры, нанофильтр для твёрдых частиц, угольный слой для формальдегида и запахов, а также ультрафиолетовую стерилизацию.

Заявленная производительность по формальдегиду достигает 381 м³/ч, а степень его удаления составляет 99% за 2 часа. Фильтр рассчитан на 6–12 месяцев работы, его рекомендованная цена — 199 юаней.

Mijia Air Purifier 6C оснащён отдельным датчиком формальдегида и круглым ЖК-дисплеем, который показывает концентрацию в реальном времени и выводит её динамику на графике. Также устройство измеряет PM2.5, температуру и влажность. Xiaomi заявляет удаление до 99,99% частиц PM2.5 и более 99% некоторых распространённых аллергенов.

В спящем режиме уровень шума составляет 30,4 дБ(А), а средняя стоимость эксплуатации оценивается в 0,55 юаня в день.