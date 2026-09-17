Huawei Mate 90 можно заказать до официального анонса

В Китае покупатели оставляют предзаказы на флагманскую серию

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Huawei уже перешла к стадии так называемых «слепых» предварительных заказов на смартфоны серии Huawei Mate 90. Некоторые офлайн-магазины в Китае принимают заявки на флагманскую серию до её официальной презентации. При этом оформить заказ через интернет пока нельзя.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии рекламных материалов с надписью о начале бронирования Mate 90. По сообщениям покупателей, для резервирования смартфона требуется внести депозит 200 юаней.

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Источник изображения: huaweicentral

Некоторые пользователи также обращались в службу поддержки Huawei, где им подтвердили возможность оформить заказ.

«Слепое» бронирование предполагает покупку или резервирование устройства, характеристики, цена и даже внешний вид которого официально ещё не раскрыты.

Huawei пока не представила серию Mate 90 и не назвала дату презентации. 

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