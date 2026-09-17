Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 получили две новые версии — они уже поступили в продажу в Китае

Фирменные спортивные часы вышли в новых цветах с режимами для лыжников и альпинистов

Huawei начала продажи двух новых версий Watch Ultimate 2 — Snow White и Mountain Gray, созданной в сотрудничестве с брендом DESCENTE.

Обе модели уже доступны через официальный магазин VMall и другие авторизованные площадки по цене 6999 юаней. Ранее часы предлагались в цветах Sky Black, Sea Blue и Forest Green.

Обе новинки сохраняют фирменный восьмиугольный корпус с керамическим безелем, сапфировым стеклом и глянцевой отделкой. Версия Snow White получила бело-фиолетовый нанокристаллический керамический безель и нейлоновый плетёный ремешок. Mountain Gray выполнена в тёмно-сером цвете с ярко-оранжевыми элементами, V-образными полосами и логотипом DESCENTE.

Главное обновление связано со спортивными функциями. Часы получили режимы для лыжного спорта и альпинизма, причём первый поддерживает шесть дисциплин, включая лыжный альпинизм, сноуборд и беговые лыжи.

Новая функция Turn Detection автоматически подсчитывает короткие, средние и длинные повороты и их частоту, а система G-Force измеряет ускорение тела спортсмена во время прохождения поворотов без внешних датчиков.