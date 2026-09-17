Представлены телевизоры ViewSonic диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов

Новые телевизоры работают на Google TV Ref+ 5.0 и Android 14, поддерживают HDR, Dolby Audio и Chromecast

ViewSonic представила серию телевизоров на платформе Google TV, ориентированную на коммерческое использование.

Телевизоры предназначены для переговорных комнат, зон ресепшена, учебных центров, гостиничного бизнеса и систем цифровых вывесок. Устройства работают на платформе Google TV Ref+ 5.0 под управлением Android 14.

Серия поддерживает бизнес-приложения, облачный контент и потоковые сервисы. В оснащение также входят Chromecast, поддержка HDR, технология Dolby Audio и голосовой помощник Google Assistant.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

ViewSonic предложит модели с диагоналями 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены на новые телевизоры пока не объявлены — компания планирует раскрыть их ближе к началу поставок.