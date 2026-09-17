iPhone 18 Pro Max заряжается быстрее Galaxy S26 Ultra — 55% за 15 минут и 100% менее чем за час

Скорость зарядки iPhone 18 Pro Max заметно выросла и, по данным теста Xiaobai’s Tech Reviews, теперь превосходит показатель Galaxy S26 Ultra.

Как сообщил Ice Universe, смартфон с аккумулятором ёмкостью 5400 мА•ч за первые 10 минут восполнил 34% заряда, за 15 минут достиг 55%, а полная зарядка заняла 55 минут.

Для iPhone такой результат особенно примечателен, поскольку высокая скорость зарядки традиционно не считалась сильной стороной смартфонов Apple. Теперь же менее чем за четверть часа аккумулятор флагмана заряжается больше чем наполовину, что заметно сокращает время ожидания перед продолжительным использованием.

Источник изображения: UniverseIce // Xiaobai’s Tech Reviews

Ice Universe называет результат серьёзным улучшением для нового поколения iPhone.