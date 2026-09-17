Появилось первое сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra, которое выложил Mrwhosetheboss.

Некоторые пользователи критикуют обработку Samsung: «корейский восковой эффект», «алгоритмы сделали Аруна похожим на южнокорейца», «по умолчанию S26 Ultra снимает ужасно». Часть пользователей считает, что iPhone желтит, а Samsung делает кадры более белыми/холодными.

Другие пишут, что оба телефона выглядят посредственно и разница не стоит споров. Есть люди, которые выкладывают свои фото и говорят, что после ручной настройки ИИ у Samsung картинка становится лучше.