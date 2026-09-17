iPhone 18 Pro сметают с виртуальных прилавков в Китае: 7 млн смартфонов менее чем за минуту

Предзаказы на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае открылись 12 сентября в 20:00, после чего смартфоны, по данным Ice Universe, менее чем за минуту закончились на JD.com и других крупных торговых площадках. Общее число предварительных заказов, как утверждается, превысило 7 млн.

Ещё более заметную динамику показала площадка Tmall. По состоянию на 15 сентября совокупная выручка от продаж iPhone 18 Pro на ней достигла примерно двукратного показателя предыдущего поколения за аналогичный период.

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Абсолютное безумие. Серия iPhone 18 Pro демонстрирует невероятный старт в Китае. UniverseIce

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По данным Taobao, за первый час предварительных продаж серия iPhone 18 Pro более чем вдвое превысила результат iPhone 17 Pro за аналогичный период прошлого года.