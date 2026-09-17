Galaxy S25 готов получить стабильную One UI 9 — финальная сборка уже появилась на серверах Samsung

Samsung, похоже, вышла на финишную прямую перед выпуском стабильной One UI 9 для серии Galaxy S25.

На серверах компании обнаружена новая стабильная сборка с обозначением DZIC — S938BXXUCDZIC/S938BOXMCDZIC/S938BXXUCDZIC. Информацию обнаружил известный инсайдер Samsung Тарун Ватс.

Появление именно стабильной сборки на серверах — важный признак того, что Samsung уже готовит публичное распространение One UI 9 для Galaxy S25. Ранее сообщалось о появлении новой бета-версии: сборка ZZI4 сменилась на ZZIC.

Пока Samsung официально не объявила дату начала стабильного распространения One UI 9 для Galaxy S25. Однако наличие готовой сборки DZIC на серверах компании показывает, что работа над финальной версией уже находится на финальной стадии.