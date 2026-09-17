После устранения утечки в корабле Crew Dragon миссия с российским космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС уже в октябре

NASA и SpaceX рассчитывают отправить миссию Crew-13 к Международной космической станции в начале октября. В составе экипажа будет космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Изначально запуск планировался на 12 сентября, однако дату пришлось перенести после обнаружения технической неисправности в космическом корабле Dragon.

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В конце августа NASA сообщило об утечке окислителя в двигательной установке Dragon. Для устранения проблемы потребовалось отложить старт, а новая дата пока обозначена лишь как начало октября. Подготовка миссии тем временем продолжается, а экипаж должен отправиться на МКС после завершения необходимых работ с кораблём.

Помимо Тетерятникова, в состав Crew-13 входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Уоткинс назначена командиром экипажа, Дилейни будет пилотом, а Тетерятников и Кутрик полетят в качестве специалистов.