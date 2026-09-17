На Луне нашли гигантский свежий кратер — он появился всего два года назад

NASA обнаружила ударную структуру диаметром 222 м, образование которой удалось связать с событием 2024 года

Новый кратер на Луне обнаружили благодаря снимкам, полученным американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Осенью 2025 года специалисты сопоставили изображения со сверхширокоугольной камеры и заметили ранее отсутствовавшую структуру диаметром 222 м. По данным Science Advances, кратер сформировался весной 2024 года и стал крупнейшим современным ударным кратером, обнаруженным в Солнечной системе.

Дополнительные снимки, сделанные узкоугольной камерой LRO, позволили детальнее изучить геологическое строение объекта. Исследователи также обновили модели формирования ударных кратеров и зафиксировали изменения, которые появление нового образования вызвало на прилегающей поверхности Луны. Согласно современным оценкам, событие такого масштаба происходит в среднем примерно раз в 132 года.

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Лунная поверхность при этом постоянно подвергается ударам космических объектов. По последним оценкам, на спутнике Земли насчитывается около 5000 кратеров диаметром от 1 до 20 км и порядка 1 млн структур размером от 10 м до 1 км. Количество ещё более мелких кратеров диаметром менее 10 м оценивается примерно в 1 млрд.