Китайский ответ Starlink. Запущена группа спутников SatNet

Китай 17 сентября успешно вывел на орбиту 25-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet. Запуск ракеты-носителя CZ-12 состоялся в 08:32 по пекинскому времени, или в 03:32 мск, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об успешной миссии сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

CZ-12 представляет собой двухступенчатую жидкотопливную ракету со стартовой тягой 5000 кН. Носитель имеет длину 59 м, а диаметр обтекателя может составлять 5,2 или 4,2 м. Ракета способна выводить не менее 12 т груза на низкую околоземную орбиту и до 6 т — на солнечно-синхронную. Нынешний старт стал для CZ-12 восьмым и уже четвёртым в 2026 году.

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Китай продолжает активно наращивать космическую программу, развивая спутниковые системы связи, навигации и метеорологии, а также технологии для лунных исследований. Страна также изучает возможности будущих миссий к астероидам и Марсу, а на околоземной орбите работает национальная космическая станция. В 2025 году Китай выполнил 92 космических запуска, установив собственный рекорд.