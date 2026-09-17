Конец эпохи: Emirates откажется от флагманских самолетов Airbus A380 — их заменят «тесные» Boeing 777X

Emirates планирует полностью вывести Airbus A380 из своего флота примерно к 2040 году. По словам операционного директора и заместителя президента авиакомпании Аделя Аль Редхи, эксплуатация крупнейшего пассажирского самолета в мире постепенно становится слишком дорогой, а его обслуживание — все более сложным.

Сейчас Emirates эксплуатирует 116 самолетов A380. Их будут постепенно списывать в течение следующих примерно 15 лет. По словам Аль Редхи, бесконечно использовать эти лайнеры невозможно: ограничения по сроку эксплуатации и растущие расходы на поддержание летной годности делают их содержание все менее выгодным.

Основной заменой A380 станут новые Boeing 777X. Первые такие самолеты Emirates рассчитывает получить в 2027 году. Однако полностью заменить «Суперджамбо» по вместимости они не смогут: в зависимости от конфигурации A380 перевозит около 484–615 пассажиров, а 777X рассчитан примерно на 400–425 человек.

Для Emirates уход A380 станет концом целой эпохи. Компания одной из первых сделала ставку на этот большой самолет: заказала первые машины еще в 2000 году, получила первый A380 в 2008 году, а 1 августа того же года выполнила на нем первый коммерческий рейс из Дубая в Нью-Йорк. Сама Emirates превратил двухпалубный самолет в одну из главных составляющих своего премиального сервиса. На борту A380 появились закрытые сьюты и душевые в первом классе, кресла-кровати, а также бар и лаунж для пассажиров бизнес-класса.

«Нам грустно, что этот самолет не сможет работать с нами вечно», — признал Аль Редха.