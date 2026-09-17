Больше никакого дубового пластика? АвтоВАЗ приготовил кое-что новое для Lada Azimut

«АвтоВАЗ» освоил новую для российского автопрома технологию slush skin для производства деталей интерьера. Ее впервые применят на Lada Azimut — кроссовере, который получит мягкую переднюю панель с покрытием soft touch вместо привычного жесткого пластика.

Панель Azimut — одна из самых крупных и сложных деталей его интерьера. Снаружи она покрыта эластичной оболочкой, а под ней находится слой пенополиуретана. Именно такая конструкция делает поверхность мягкой и приятной на ощупь.

Сначала специальную пресс-форму нагревают и наносят на ее внутреннюю поверхность порошкообразный ПВХ. Затем материал снова нагревают и охлаждают. В результате внутри формы получается цельная эластичная оболочка, которая по виду и ощущениям напоминает искусственную кожу.

Толщина оболочки составляет около 1,3 мм. Ее массу и толщину контролируют для каждой детали. Особое внимание уделяется участку напротив пассажирской подушки безопасности: при аварии оболочка должна разорваться в нужном месте и не помешать ее раскрытию.

Затем оболочку соединяют с жестким каркасом панели. Пространство между ними заполняют специальным двухкомпонентным составом, который после затвердевания превращается в пенополиуретан. Именно этот слой и создает мягкость приборной панели.

Дальше большую часть операций выполняют автоматически. Отверстия для воздуховодов фрезеруют, а элементы каркаса соединяют вибрационной и ультразвуковой сваркой. Верхнюю и нижнюю части панели одновременно обрабатывают два промышленных робота, ультразвуковая сварка выполняется в 27 точках.

После сборки каждую панель проверяют на специальном контрольном калибре. Так на производстве убеждаются, что деталь имеет правильную геометрию и без проблем установится в автомобиль.