Российские инженеры придумали новую систему, которая должна сделать топливные баки пассажирских самолетов проще и надежнее

«Яковлев» запатентовал новую систему инертирования топливных баков самолетов. Она нужна для того, чтобы пары топлива внутри бака не могли загореться или взорваться.

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Для этого из пространства над топливом удаляют часть кислорода и заменяют его азотом или воздухом с повышенным содержанием азота. В результате концентрация кислорода становится слишком низкой для воспламенения.

В новой системе газ предлагают подавать прямо под слой топлива, а не распределять по всему пространству над ним. По задумке разработчиков, после снижения концентрации кислорода равномерно распределять газ уже не требуется.

Благодаря этому конструкцию можно упростить. Вместо сложной системы труб и специальных форсунок внутри топливных баков предлагается использовать более простой коллектор.

Изменили и систему защиты от попадания топлива в оборудование, которое вырабатывает нейтральный газ. Вместо сложных обратных клапанов разработчики предлагают собственный клапан более простой конструкции.

По расчетам авторов, такое решение должно сделать систему надежнее, а также снизить ее массу, стоимость и трудоемкость установки. Разработку создали специалисты Инженерного центра «Яковлева», в том числе сотрудники технической группы главного конструктора МС-21 и отделения силовых установок.