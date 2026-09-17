Российские инженеры придумали новую систему, которая должна сделать топливные баки пассажирских самолетов проще и надежнее

Газ будут подавать прямо под топливо

Авиация

«Яковлев» запатентовал новую систему инертирования топливных баков самолетов. Она нужна для того, чтобы пары топлива внутри бака не могли загореться или взорваться.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Для этого из пространства над топливом удаляют часть кислорода и заменяют его азотом или воздухом с повышенным содержанием азота. В результате концентрация кислорода становится слишком низкой для воспламенения.

В новой системе газ предлагают подавать прямо под слой топлива, а не распределять по всему пространству над ним. По задумке разработчиков, после снижения концентрации кислорода равномерно распределять газ уже не требуется.

Благодаря этому конструкцию можно упростить. Вместо сложной системы труб и специальных форсунок внутри топливных баков предлагается использовать более простой коллектор.

Изменили и систему защиты от попадания топлива в оборудование, которое вырабатывает нейтральный газ. Вместо сложных обратных клапанов разработчики предлагают собственный клапан более простой конструкции.

По расчетам авторов, такое решение должно сделать систему надежнее, а также снизить ее массу, стоимость и трудоемкость установки. Разработку создали специалисты Инженерного центра «Яковлева», в том числе сотрудники технической группы главного конструктора МС-21 и отделения силовых установок.

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