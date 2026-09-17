Turkish Airlines готова заказать 150 самолетов Boeing 737 MAX

О сделке могут объявить уже на следующей неделе

Boeing и Turkish Airlines приблизились к заключению сделки на поставку до 150 самолетов семейства 737 MAX. По данным Reuters со ссылкой на источники, переговоры, которые ранее оказались под угрозой срыва из-за разногласий по обслуживанию двигателей, снова продвинулись вперед. Соглашение может быть подписано уже на следующей неделе.

Главным препятствием для заключения сделки являлись условия технического обслуживания двигателей CFM International — совместного предприятия американской GE Aerospace и французской Safran. Именно силовыми установками CFM LEAP оснащаются самолеты Boeing 737 MAX.

Turkish Airlines ранее предупреждала, что при отсутствии договоренности может отказаться от узкофюзеляжных Boeing в пользу самолетов конкурирующего Airbus. Теперь стороны, судя по всему, смогли приблизить позиции и вернуться к оформлению сделки.

Контракт предусматривает твердый заказ на 100 Boeing 737 MAX и опционы еще на 50 самолетов.

Turkish Airlines рассчитывает получить две версии 737 MAX — 737-8 и более крупный 737-10. Последний является самым вместительным представителем семейства — он предназначен для маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Заказ на 737 MAX является частью более крупного соглашения между Boeing и Turkish Airlines, о котором компании объявили еще в сентябре 2025 года. Весь пакет предусматривает поставку до 225 новых самолетов американского производителя.

Широкофюзеляжная часть сделки уже включает твердый заказ на 50 Boeing 787 Dreamliner — 35 самолетов 787-9 и 15 787-10. Еще 25 лайнеров этого семейства входят в опцион.

Таким образом, при выборе всех опционов Turkish Airlines сможет получить до 150 Boeing 737 MAX и 75 Boeing 787, то есть в общей сложности 225 самолетов.