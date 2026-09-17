Первый A320neo сошел с новой линии Airbus в Китае

Airbus передала заказчику первый коммерческий самолет, собранный на второй линии окончательной сборки в китайском Тяньцзине. Им стал узкофюзеляжный A320neo для авиакомпании China Eastern Airlines.

Вторая линия окончательной сборки официально начала работу 22 октября 2025 года. Теперь предприятие выпустило первый полностью собранный и прошедший испытания самолет, готовый к эксплуатации.

Запуск новой площадки — часть глобальной программы Airbus по наращиванию производства семейства A320. Компания рассчитывает к 2027 году выйти на темп около 75 узкофюзеляжных самолетов в месяц, а тяньцзиньский завод должен стать одним из ключевых элементов этой стратегии.

Тяньцзинь занимает особое место в производственной системе Airbus. Первая линия окончательной сборки A320 открылась здесь еще в 2008 году и стала первой подобной площадкой европейского авиастроителя за пределами Европы.

За время работы предприятие в Тяньцзине прошло финальную сборку и передало авиакомпаниям уже более 800 самолетов семейства A320.

Вторая линия позволит одновременно увеличить мировые производственные мощности и укрепить позиции Airbus на китайском рынке — одном из крупнейших в мировой гражданской авиации. Выпускаемые здесь самолеты предназначены прежде всего для китайских перевозчиков.

При этом в Тяньцзине не производят самолет целиком с нуля. Крылья, фюзеляжные секции, двигатели и другие системы изготавливаются международной сетью предприятий Airbus, а на китайской площадке выполняются финальная сборка, испытания и подготовка лайнера к передаче заказчику.