Google TV на любом телевизоре с HDMI всего за 55 евро. Медиаприставка Xiaomi TV Stick HD второго поколения вышла в Европе

Медиаприставка Xiaomi TV Stick HD второго поколения вышла в Европе — Германии и Франции. Цена составляет 55 евро.

TV Stick HD подключается напрямую к HDMI-разъему телевизора и выводит изображение в разрешении до 1920×1080 пикселей при 60 кадрах в секунду. Модель рассчитана прежде всего на владельцев Full HD-телевизоров и стала более доступной альтернативой Xiaomi TV Stick 4K второго поколения.

Приставка поддерживает HDR10+, Dolby Audio, DTS:X и DTS-HD, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.0.

В основе аппаратной платформы лежит четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с графикой Mali-G31 MP2, объем оперативной памяти DDR4 составляет 1 ГБ, флеш-памяти — 8 ГБ. Работает устройство под управлением Google TV и предоставляет доступ к Google Play и более чем 10 тысячам совместимых приложений. В комплект входит компактный пульт с отдельными кнопками Netflix, YouTube и Amazon Prime Video, а также поддержкой голосового управления через Google Assistant.