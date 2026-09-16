«Самое большое обновление в истории серии». Xiaomi 18 Pro Max получит новые возможности заднего экрана

Об этом рассказал президент компании

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Xiaomi 18 Pro Max получит новый «универсальный задний экран», возможности которого компания собирается расширять с помощью искусственного интеллекта.

Об этом рассказал президент Xiaomi Лу Вейбинг, опубликовавший информацию в Weibo. Судя по его сообщению, дополнительный дисплей на тыльной стороне смартфона станет не просто вспомогательным экраном, а отдельной платформой для различных сценариев использования.

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Источник изображения: weibo

Одной из таких возможностей станут карточки приложений для заднего экрана. Xiaomi объединилась с популярными создателями контента чтобы совместно разработать собственные варианты таких карточек. 

Какие именно функции получит экран и какие приложения будут поддерживаться, Xiaomi пока подробно не раскрыла.

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