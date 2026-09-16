iPhone 18 Pro Max забрал лидерство, покупатели выбирают цвет «Бургунди». «М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказов
Спрос остался на уровне прошлого года, а AirPods 5 заметно прибавили
За первые семь дней предзаказов новых устройств Apple в «М.Видео» покупатели оформили примерно столько же заказов, сколько годом ранее за аналогичный период. Самым востребованным смартфоном стал iPhone 18 Pro Max, причем чаще всего покупатели выбирали версию с 256 ГБ встроенной памяти.
Главным цветовым хитом нового поколения оказался оттенок «Бургунди». Именно он стал самым популярным среди доступных вариантов оформления iPhone 18. В «М.Видео» отмечают, что при выборе новых смартфонов покупатели по-прежнему обращают внимание не только на характеристики, но и на заметные изменения во внешнем виде устройств.
Внутри новой линейки мы видим выраженный интерес к старшим моделям — покупатели, которые оформляют предзаказ в числе первых, чаще выбирают флагманские Pro Max версии. Отдельный интерес представляет «Бургунди»: новый цвет быстро стал самым востребованным вариантом среди доступных оттенков. Для части аудитории переход на новое поколение — это не только обновление характеристик, но и возможность получить устройство с заметно изменившимся внешним видом, что подчеркивает новизну в связи с отсутствием других заметных визуальных отличий.
Спрос на новые Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 за первую неделю также оказался сопоставим с показателями предыдущих поколений. А вот AirPods 5 продемонстрировали более заметную динамику: количество предзаказов на новые наушники оказалось на 20% выше результата предыдущей модели за аналогичный период.
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