Экономисты обеспокоены тем, что «пузырь искусственного интеллекта» вот-вот лопнет

Западная экономика может находиться на поздней стадии «инвестиционного пузыря», связанного с искусственным интеллектом, считает британская аналитическая компания Capital Economics. В анализе, который подготовил старший экономист Джеймс Рейли, были рассмотрены 8 групп рыночных показателей, и большинство из них оказалось на уровнях, близких к тем, которые в прошлом наблюдались перед пиками биржевой эйфории. Среди них — резкий рост выпуска акций и долговых инструментов, высокая концентрация капитализации в нескольких крупнейших технологических компаниях и нестабильные ожидания роста доходов крупных фондовых индексов. В Capital Economics считают, что совокупность этих факторов соответствует «поздней стадии пузыря».

Ситуация особенно заметна на фоне масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. По оценке Capital Economics, нынешняя структура рынка напоминает периоды перед крупными падениями, хотя прямого утверждения о неизбежности обвала аналитики не делают. «Большинство рассматриваемых нами факторов находится на уровнях или близко к уровням, которые предшествовали прошлым пикам фондового рынка», — написал Рейли. Одновременно Федеральной резервной системе США предстоит решить, повышать ли процентную ставку: такое решение обычно делает заёмные деньги дороже и способно снизить расходы компаний и потребителей.

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При этом с инфляцией ситуация выглядит необычно. Базовый индекс потребительских цен (CPI), не учитывающий продукты питания и энергоносители, в августе достиг нового минимума после пандемии. Аналитики ожидают одновременно повышения ставки и снижения долгосрочных прогнозов инфляции — сочетание, которое, по их оценке, ранее не встречалось.

Для рынка ИИ последствия такого решения будут особенно показательны: повышение стоимости кредитов способно охладить экономическую активность в целом, хоть и не обязательно остановит инвестиции именно в искусственный интеллект. Если компании продолжат направлять огромные объёмы капитала в ИИ на фоне замедления остальных сегментов экономики, то предупреждающие сигналы, выявленные Capital Economics, сохранятся. В этом случае нынешний бум будет всё сильнее зависеть от того, смогут ли будущие доходы технологических компаний оправдать уже вложенные в отрасль средства.