Новые данные показывают, что искусственный интеллект действительно уничтожает рабочие места специалистов начального уровня

Число вакансий начального уровня в IT-специальностях в Нью-Йорке сократилось на 49% с 2022 года, следует из отчёта некоммерческого центра Center for an Urban Future, опубликованного изданием theCity. Это первое масштабное подтверждение того, что генеративный ИИ влияет на рабочие места не абстрактно и точечно, а конкретно — по позициям, куда ещё 3 года назад охотно брали выпускников без опыта.

Исполнительный директор центра Джон Баулз описал ситуацию так: «Вакансии начального уровня просто рухнули с обрыва». По его словам, позиции, которые годами служили «входным билетом» в индустрию для молодых специалистов, теперь «стали редкостью при жёсткой конкуренции». Снижение затронуло не только IT: в отчёте зафиксировано падение числа начальных позиций в менеджерских вакансиях, связанных с административной поддержкой, финансовыми операциями, медиа, дизайне, образовании и библиотечном деле.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Искусственный интеллект — наиболее очевидный, но не единственный фактор. Компании продолжают сокращать штаты после перегрева «ковидных лет», и это совпало по времени с бумом генеративных моделей. Дополнительный контекст даёт общая статистика занятости: по данным на июль, почти четверть рабочей силы в Америке классифицировалась как безработная.

Важный нюанс, который подчёркивают авторы отчёта: если завтра отключить все ИИ-модели, то начальные позиции сами по себе не вернутся. Сокращение вакансий — структурный сдвиг, а не временная реакция на «технологический хайп», и рынок труда для новичков в IT уже не будет прежним.