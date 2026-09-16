Появление роботакси Tesla Cybercab и Zoox заставило впервые за десятилетия пересмотреть стандарты краш-тестов

Появление полностью беспилотных автомобилей без руля и педалей заставило регуляторов по обе стороны океана заняться тем, что откладывалось годами: пересмотром стандартов краш-тестов для пассажиров, которые больше не сидят прямо. В официальном руководстве для пассажиров Tesla Cybercab компания требует фиксировать спинку кресла под углом не более 35 градусов от вертикали и держать ступни на полу — именно потому, что нынешние ремни и подушки безопасности спроектированы исключительно под вертикальную посадку.

Масштаб подтверждается федеральной статистикой: за последние 10 лет в США 42 человека погибли в авариях с комментарием к аварии «спинка кресла не в рекомендованном вертикальном положении». Бекки Мюллер, старший инженер Страхового института дорожной безопасности (IIHS), называет эту цифру заниженной: после столкновения тела смещаются, и у спасателей не всегда есть возможность зафиксировать, в какой позе находился пострадавший до удара. При наклоне назад ремень смещается с костей таза на мягкие ткани живота — и вместо удержания тела травмирует внутренние органы, нижний отдел позвоночника и таз.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Официальный представитель Национального управления безопасностью движения на дорогах США (NHTSA) сообщил Wired, что «агентство решило изучить безопасность пассажиров в откинутом положении как отправную точку в разработке норм для беспилотных автомобилей» — исходя из того, что люди начнут откидывать кресла, как только вождение перестанет быть их активной задачей. В мартовском отчёте Конгрессу агентство указало, что «продолжает совершенствовать понимание кинематики человеческого тела и травм для пассажиров разного размера в условиях откинутого кресла». Пока же компании вроде Zoox — чей шаттл с сиденьями друг напротив друга получил спецразрешение на 5 000 машин этим летом — проходят многомесячную процедуру получения разрешений, а Tesla пытается самостоятельно сертифицировать Cybercab на соответствие действующим нормам, что уже стало предметом отдельного расследования NHTSA.

Ключевой инструмент перехода к новым стандартам — манекены THOR-AV, разработанные компанией Humanetics. В отличие от классических манекенов, новая линейка получила гибкую конструкцию и настраивается на углы 25, 45 и 65 градусов. Однако ни один американский или европейский регулятор пока не требует их использования. Глава Humanetics Крис О'Коннор ожидает, что первой страной, которая введёт обязательные краш-тесты с откинутыми манекенами, станет Китай: по его словам, сертификационный орган CCARI уже провёл сотни таких испытаний, а новые нормы могут появиться через 2–3 года. Дополнительным сигналом стали июньские предложения китайского авторегулятора ограничить максимальный наклон водительского кресла 35 градусами и требовать предупреждения о риске, если пассажир откидывает спинку на высокой скорости.

Алекс Мюллер, старший научный сотрудник IIHS, следит за процессом пересмотра американских стандартов с осторожностью: «Модернизация не может быть предлогом для отмены ключевых требований безопасности, чья важность доказана».