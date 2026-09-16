Mercedes-AMG наконец-то готова представить свой первый электрический внедорожник — мировая премьера пройдёт 17 октября

Подразделение Mercedes-AMG завершило разработку своего первого электрического SUV. Мировая премьера модели состоится 17 октября на фестивале The 140, который пройдёт у музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Первые машины доберутся до заказчиков в начале 2027 года.

Источник изображения: Mercedes-AMG

Полноразмерный внедорожник был анонсирован ещё в 2024 году и станет лишь второй моделью, построенной на специализированной электрической архитектуре AMG.EA.

Важно, что это первый SUV, платформа которого целиком разработана инженерами из Аффальтербаха — спортивного подразделения Mercedes-Benz, — а не адаптирована с общей основы бренда.

Источник изображения: Mercedes-AMG

Судя по более ранним тизерам, дизайн новинки перекликается с AMG GT 4-Door Coupe. Спереди ожидаются знакомые светодиодные ходовые огни, массивные колёсные арки, рельефный капот и крупная решётка радиатора с вертикальными ламелями. Сзади — круглые светодиодные фонари с подсвеченным трёхлучевым узором.

Технические характеристики пока не раскрыты, но предполагается, что силовая установка будет общей с четырёхдверным GT. Это означает до 1 153 лошадиных сил и порядка 2 000 Н·м крутящего момента.